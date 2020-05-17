شكرا لقرائتكم "الطائرة" يستفسر من وزارة الرياضة عن مستحقات دعم الاتحاد المتأخرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، اجتماعا لمجلس الإدارة، اليوم السبت، والذى تم تقديمه 24 ساعة لمناقشة العديد من الأمور المهمة فى الاتحاد، منها الموقف المالى فى ظل تعليق النشاط، فضلا عن متابعة إجراءات الدعوة للجمعية العمومية غير العادية، والتى من المنتظر أن تعقد فى شهر يونيو المقبل لتعديل بعض بنود اللائحة.

وكشف سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة عن حضوره إلى مقر وزارة الشباب والرياضة اليوم الأحد من أجل الاستفسار عن مستحقات دعم الاتحاد المتأخرة لإمكان صرفها خلال المرحلة المقبلة فى ظل بحث الموقف المالى للاتحاد خلال الفترة الحالية ، مشيرا إلى أنه سيبحث وضع ماليات الاتحاد فى اجتماع مجلس الإدارة الممتد من أمس إلى غدا الأثنين بعد الإنتهاء من صياغة بعض بنود اللائحة الجديدة .

وعقد مسئولو اللجنة المؤقتة لإتحاد الطائرة إجتماع أمس السبت المناقشة بعض الإجراءات الخاصة بالجمعية العمومية، تمهيدا لعرضها على اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة للإعلان عن الموعد النهائى لمناقشتها مع أعضاء الجمعية العمومية.

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وعقدت اللجنة الأولمبية جلسة الاثنين الماضى مع سامح حمدى، رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة الطائرة، للوقوف على خطة إعداد منتخبات الكرة الطائرة الشاطئية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو بحضور شريف العريان.

وعقب جلسة الاستماع للخطة، استقبل هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقتة للكرة الطائرة بمكتبه لتناول سبل النهوض باللعبة والوصول إلى منصات التتويج الأفريقية والعالمية.

وتلتزم اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة الطائرة، برئاسة سامح حمدى، مد تعليق نشاط اللعبة، بناءً على القرارات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين كإجراء إحترازى بسبب فيروس كورونا .