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كولون يتعادل مع ماينز

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أهدر فريق كولون نقطتين وتعادل على ملعبه أمام ضيفه ماينز 2 - 2 اليوم الأحد ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وبعد فترة توقف بدأت في منتصف مارس الماضي بسبب أزمة وباء (كوفيد-19)، استأنفت منافسات مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية بألمانيا اعتبارا من أمس السبت بإقامة المباريات بدون جمهور ووفقا لمعايير وقواعد صحية ووقائية صارمة.

وافتتح مارك ألكسندر أوث التسجيل لكولون من ضربة جزاء بعد خمس دقائق فقط من بداية المباراة ثم أضاف زميله فلوريان كاينز الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 53 . وبعدها أفلت ماينز من الهزيمة وأدرك التعادل بهدفين سجلهما تايوو أونيي وبيير كوندي في الدقيقتين 61 و72 .

ورفع كولون رصيده إلى 33 نقطة في المركز العاشر مقابل 27 نقطة لماينز في المركز الخامس عشر.

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