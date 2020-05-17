شكرا لقرائتكم الألمان يختارون هدف غوتزه "الأفضل في القرن" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز هدف ماريو غوتزه بقميص المنتخب الألماني في مرمى نظيره الأرجنتيني بنهائي بطولة كأس العالم 2014 في البرازيل بلقب "هدف القرن"، وذلك في استبيان أجراه البرنامج الرياضي بشبكة "إيه آر دي" التلفزيونية الألمانية.

وحصل هدف غوتزه نجم بوروسيا دورتموند الألماني على 26.64 بالمئة من أصوات المشاهدين فيما حل هدف للمهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش مع منتخب بلاده في المركز الثاني برصيد 17 بالمئة من الأصوات، حسب ما أشارت شبكة "إيه آر دي".

وسجل غوتزه هدفه في نهائي مونديال 2014 على استاد "ماراكانا" العريق في 13 يوليو 2014 وذلك في الدقيقة 113 من المباراة اثر تمريرة لعبها أندري شورله من الناحية اليمنى وقابلها غوتزه بتسديدة من زاوية صعبة لتسكن شباك حارس المرمى الأرجنتيني سيرخيو روميرو ويكون هدف الفوز الوحيد في المباراة والتتويج بلقب كأس العالم للمرة الرابعة للمنتخب الألماني.