بطولة ألمانيا: متابعة تلفزيونية قياسية لعودة المباريات

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حظيت عودة منافسات الدوري الألماني لكرة القدم خلف أبواب موصدة السبت بعد توقف شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، بمتابعة قياسية عبر الشاشات المحلية وصلت الى ستة ملايين مشاهد لشبكة "سكاي ألمانيا" المالكة لحقوق البث، بحسب ما أفاد موقع متخصص الأحد.

وانطلقت عند الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي السبت، خمس مباريات من أصل ست مقررة ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين من البوندسليغا، لتصبح ألمانيا بذلك أول بطولة كبرى في أوروبا تستأنف المنافسات التي علقت في منتصف آذار/مارس بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".

وتستكمل مباريات المرحلة الأحد والإثنين، وأبرزها حلول المتصدر وحامل اللقب بايرن ميونيخ ضيفا على أونيون برلين في وقت لاحق اليوم.

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وبحسب موقع "دي دبليو دي أل" الألماني المتخصص بوسائل الإعلام، تابع 3,68 ملايين شخص انطلاق المباريات عبر القنوات المدفوعة لـ"سكاي" الألمانية، أي ضعف عدد المشاهدين المعتاد للمباريات يوم السبت.

يضاف الى هؤلاء نحو 2,45 مليوني مشاهد تابعوا البث المتعدد ("مالتيبليكس") عبر القناة المفتوحة لـ"سكاي"، بعد قرار الشبكة القيام بذلك للمباريات التي تلعب يوم السبت في المرحلتين الأوليين بعد العودة.

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