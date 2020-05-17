انت الان تتابع شروط "قاسية" لعودة التدريبات الجماعية للأندية الإسبانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تنطلق غدا الاثنين الحصص التدريبية الجماعية لأندية الدوري الإسباني، بعد منح رابطة الأندية موافقتها على هذه التريبات في ظل إجراءات مشددة.

وبحسب تقاير إعلامية إسبانية، فإن هذه التدريبات ستتم ضمن إجراءات مشددة لمنع إصابة أو تقشي فيروس كورونا بين اللاعبين.

وبحسب ما نشرت صحيفة "آس" الإسبانية، فإن الأندية تلقت بيانا من رابطة الدوري حول الإجراءات المتبعة في هذه الحصص التدريبية.

ومن ضمن الإجراءات السماح بحصص تدريبية جماعية تضم 10 لاعبين كحد أقصى، كما ولا يمكن أن يتجاوز عدد المشاركين في التدريبات 30% من القدرة الاستيعابية للمنشآت الرياضية، بينما يمكن استخدام غرف خلع الملابس مع الالتزام بتوصيات السلطات الصحية.

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كما سيلزم اللاعبون بالمحافظة على المسافة الآمنة المقدرة بمترين فيما بينهم ولا يسمح لهم بتبادل أي أغراض.

من جهته أعلن نادي بلد الوليد أنه لن يستخدم غرف تغيير الملابس، ما يعني أن اللاعبين سيستمرون في الوصول للمران مرتدين من منازلهم ملابس التدريبات.

وبحسب ما نقلت الصحيفة، فإن عجلة الدوري الإسباني ستعود للدوران في يونيو/حزيران، وستكون هناك مباريات كل يوم من أيام الأسبوع، وأيام الاثنين أيضا، بهامش 72 ساعة لكل فريق، ومن الممكن أن تبدأ المباريات في الساعة 8 مساء في المناطق الأقل حرارة في البلد وفي الساعة 11 مساء في المناطق الأكثر دفئا.