الامارات | الوداد يسخر من الأهلي بعد حلقة نجم الزمالك في "رامز مجنون رسمي".. "معلش"

شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد يسخر من الأهلي بعد حلقة نجم الزمالك في "رامز مجنون رسمي".. "معلش" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر الحساب الرسمي لنادي الوداد المغربي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة للاعبه السابق ولاعب الزمالك الحالي أشرف بن شرقي خلال تسجيله هدف فوز الوداد على الأهلي المصري في نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة 2017، وكتب الموقع كلمة "معلش" على الصورة، وهي الكلمة التي رددها أشرف بن شرقي كثيراً خلال استضافته أمس في برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال على قناة "إم بي سي".

وردد رامز جلال خلال استضافة أشرف بن شرقي كثيراً عبارات "أنا أهلاوي صميم" و"ضيعت علينا البطولة" و"حان وقت الانتقام" في إشارة منه إلى تسبب بن شرقي في ضياع اللقب الإفريقي التاسع على الأهلي المصري، وكان اللاعب المغربي يرد في كل مرة على رامز جلال بكلمة واحدة هي "معلش".

وتجاوب الجمهورين المغربي والمصري مع الصورة التي نشرها الحساب الرسمي لنادي الوداد، وكانت تعليقات جماهير الوداد سعيدة بالصورة التي جمعت أشرف بن شرقي مع مدافع الأهلي سعد سمير والتي ذكرتهم باللقب الإفريقي الكبير، في المقابل عبر جمهور الأهلي عن غضبة وكانت تعليقات محبي الفريق المصري رافضة لتجاوب نادي الوداد مع ردود الأفعال التي صاحبت حلقة لاعب الزمالك بن شرقي في برنامج "رامز مجنون رسمي".

ولاقت حلقة "رامز مجنون رسمي" مع أشرف بن شرقي ترحيباً كبيراً من جماهير وأنصار فريق الزمالك الذين أشادوا بهدوء اللاعب المغربي وعفة لسانه وقدرته على التحكم في اعصابه رغم تعرضه لضغط متواصل من قبل رامز جلال الذي حاول في أكثر من مرة استفزاز نجم الزمالك وإعادة التأكيد أنه مشجع أهلاوي من الدرجة الأولى.

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