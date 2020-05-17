شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسعى لتخفيف قواعد مكافحة كورونا لأندية الدورى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتجه فينشينزو سبادافورا، وزير الرياضة الإيطالى، إلى تلبية جزئية للطلبات التى تبدو متناقضة لأندية دورى الدرجة الأولى الإيطالى لكرة القدم، لتخفيف البروتوكول الصحى الخاص بمكافحة فيروس كورونا، أثناء تدريبات الفرق التى ستنطلق الأسبوع الجارى.

وتعامل سبادافورا مع شكاوى الأندية بشأن الاضطرار إلى خوض التدريبات لمدة أسبوعين فى عزل، وحقيقة أن أطباء الفريق يمكن أن يتحملوا المسؤولية القانونية للعدوى المحتملة، وهو ما قد يؤدى إلى دخول مجموعة اللاعبين والعاملين ككل فى حجر صحى لمدة 14 يومًا.

وقال الوزير لشبكة «ريتى 4» الخاصة: «يمكن استئناف تدريبات الكرة يوم الإثنين، ولكل الفرق الرياضية الأخرى. وهذا سيتم وفق بروتوكول لم نتقدم به لا أنا ولا اللجنة العملية التابعة للحكومة ولكن، قبل شهر، تقدم لى به الاتحاد الإيطالى لكرة القدم والرابطة».

وقال سبادافورا، إنه يرغب فى السماح للاعبين والعاملين بالعودة للمنزل بعد التدريبات، ولكن ينبغى مراعاة التباعد أثناء التدريبات.

ويمكن أيضا إعادة تقييم القواعد الموضوعة لدخول حجر صحى شامل فى حال وجود حالة مصابة، إذا استمرت مستويات العدوى فى البلاد فى الانخفاض، وهو ما قد يسمح بإعادة استئناف الدورى يوم 13 يونيو، وهو الموعد الذى اقترحته الرابطة. وهناك تقارير تفيد بأن الوكالة المحلية المسؤولة عن حوادث العمل، خففت من المبادئ التوجيهية التى تؤثر على المسؤولية الطبية لأطباء الفريق فى حالة العدوى بفيروس كورونا.

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