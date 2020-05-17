شكرا لقرائتكم خبر عن ماتيرازى: كنت سأقتل نفسى لو خسرت «ثلاثية 2010» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ماركو ماتيرازى مدافع إنتر ميلان السابق، إن يوفنتوس أفضل من النيراتزورى في الوقت الحالى رغم محاولات الأخير لتقليل الفجوة. وأضاف ماتيرازى في بث مباشر عبر موقع إنستجرام «كنت سأقتل نفسى إذا خسرنا الثلاثية التاريخية في عام 2010». وفاز ماتيرازى مع إنتر ميلان بثلاثية الكالتشيو وكأس إيطاليا ودورى أبطال أوروبا في 2010، تحت قيادة المدرب البرتغالى جوزيه مورينيو. وتابع «بلوغ المباريات النهائية أمر صعب للغاية، يوفنتوس دائمًا يصل ثم يخسر النهائيات». وأوضح ماتيرازى «لقد خسرت بعض المباريات النهائية في مسيرتى، الأمر يتطلب بعض الحظ. ويوفنتوس نجح خلال السنوات الماضية، لكنى متأكد أن إنتر سيصل لمستوى الخصم. اللعب خلف الأبواب المغلقة دورى آخر، سنرى ما سيحدث، وأتمنى أن يفوز الفريق الأفضل». Advertisements الوضع في مصر

اصابات 11,719

تعافي 2,950

وفيات 612

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