شكرا لقرائتكم خبر عن إيدى هيرن يدرس تنظيم مباريات ملاكمة فى حديقة منزله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخطط المروج إيدى هيرن، الذى يتولى تنظيم مباريات بطل العالم فى وزن الثقيل، أنطونى جوشوا، لإقامة مباريات فى الملاكمة فى حديقته الخلفية الخاصة، عند استئناف نشاط الرياضة فى يوليو المقبل، بعد تجاوز أزمة فيروس كورونا.

ويملك هيرن داخل منزله الواقع فى شمال شرق لندن، مساحة كبيرة من الأرض يخطط لاستغلالها من أجل إقامة المباريات

بدون جماهير.

ونقلت صحيفة «ديلى ميل»، عن هيرن قوله، إنه يتصور إقامة مباريات فى نهاية الأسبوع خلال 4 أسابيع متتالية دون جمهور وخلف أبواب مغلقة.

وقال هيرن «إنها مهمة كبيرة. سنحول مقرنا هنا إلى مكان مفتوح لاستضافة مواجهات حية فى الملاكمة».

وأضاف «فقط تصوروا ذلك. خلال الصيف وفى ظل إضاءة المنزل بصورة كاملة ومن مكان يمكنكم منه رؤية كانارى وورف وأضواء الألعاب النارية ثم يلتقى (الملاكم البريطانى) ديليان وايت و(نظيره الروسى) ألكسندر بوفيتكين فى مواجهة كبيرة فى حديقتى».

وقال المجلس البريطانى للملاكمة فى وقت سابق، إنه يأمل فى استئناف نشاط الملاكمة على مستوى المحترفين فى بريطانيا خلال شهر يوليو المقبل، لكن ضمن ضوابط صارمة ودون جمهور.

وكان من المقرر، أن يلتقى وايت وبوفيتكين فى مدينة مانشستر الإنجليزية فى الثانى من مايو الجارى، للمنافسة على أحد ألقاب مجلس الملاكمة العالمى، لكن المجلس البريطانى علق جميع أنشطة الرياضة بسبب الأزمة الصحية العالمية الحالية.

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وقالت الصحيفة البريطانية، إن هيرن يخطط لمواجهة بريطانية خالصة بين حاملة لقب مجلس الملاكمة العالمى لوزن فوق الريشة تيرى هاربر ومواطنتها ناتاشا جوناس، فى منتصف يوليو المقبل، قبل مواجهة أغسطس التالى بين وايت وبوفيتكين.

وأوضح هيرن، أنه يجرى العمل حاليا للاستعداد لاستضافة المباريات فى الحديقة، وأنه من الممكن أيضا استخدام فندق قريب كمقر إقامة للمرتبطين بالمواجهات، على ألا يسمح لأى شخص منهم بدخول المنزل إلا بعد ثبوت خلوه من الفيروس.