شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقاضى «كاف وحياتو» بسبب لقب القرن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، من إعداد ملف كامل عن قضية نادى القرن، التى سيتم تحريكها خلال شهر يونيو المقبل، فى المحكمة الرياضية الدولية.

كان مجلس الإدارة قد اتخذ قرارا، فى اجتماعه الأخير، بتحريك دعوى قضائية، للبحث عن حقوق الزمالك فى تلك القضية.

واستقر المجلس على تحريك الدعوى ضد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم الحالى، برئاسة أحمد أحمد، ومطالبته بتصحيح الأوضاع وإعادة لقب القرن لنادى الزمالك، وفقاً للمستندات والأوراق التى سيقدمها الزمالك فى المحكمة.

واستقر المجلس على عدم الاكتفاء بمقاضاة الرئيس الحالى للاتحاد، وتحريك الدعوى القضائية ضد عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الإفريقى وقتها، واتهامه بحرمان الزمالك من اللقب وقتها، رغم فوزه بعدد من البطولات أكبر من التى حصل عليها النادى الأهلى وقتها.

من جانبه شدد مرتضى منصور على أنه لن يتهاون فى أى حق للزمالك، مشدداً على أنه كلف فريق عمل لجمع كل المستندات التى تخص لقب القرن، متوعداً بتفجير مفاجآت فى القضية تكون كفيلة بقلب الأمور رأساً على عقب.

وتمسك منصور بموقفه بخصوص عودة النشاط، مطالباً الجميع بالنظر إلى المصلحة العامة، والمتعلقة بصحة الإنسان، والتى تتطلب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

يذكر أن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، كانت قد أعلنت شروط التعايش مع كورونا، وحددت خمسة أنشطة لن تستأنف عملها خلال الفترة الحالية، على رأسها الأندية والصالات البدنية.

من ناحية أخرى، أجرى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، عدة اتصالات مع لاعبى الفريق، للاطمئنان على سير البرنامج التدريبى، الذى حدده لهم خلال الفترة الأخيرة، والاتفاق معهم على رفع المعدلات التدريبية خلال الفترة المقبلة، تحسباً لاتخاذ الاتحاد الإفريقى قرارا باستئناف مباريات المربع الذهبى للدور قبل النهائى لدورى رابطة الأبطال الإفريقى، والتى سيلاقى فيها الزمالك، فريق الرجاء المغربى.

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وطلب كارتيرون من جهازه المعاون البدء فى اتخاذ كافة الخطوات فى تجهيز وجمع أكبر معلومات عن فريق الرجاء، سواء من مبارياته الأخيرة قبل تعليق النشاط فى الفريق المغربى، أو التطرق لمعرفة اللاعبين الذين رحلوا عن الفريق خلال الفترة الأخيرة، لمعرفة نقاط القوة والضعف فى فريق الرجاء، والعمل على استغلالها حال إقامة المواجهة، لتسهيل مهمة الفريق فى تحقيق الفوز على الرجاء، والوصول للمباراة النهائية، والسعى لتحقيق اللقب الإفريقى الغائب عن الزمالك منذ عام 2002.

وينتظر أن يجرى المدير الفنى اتصالاً خلال الساعات المقبلة، بالثنائى بن شرقى، ومحمد أوناجم، لإطلاعهما على خطة التدريب الجديدة، لضمان الحفاظ على مستوييهما البدنى والفنى أسوة بباقى زملائهما.