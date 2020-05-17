شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يسعى لتعويض رحيل «سيميدو» بلاعب أياكس الشاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت صحيفة سبورت الإسبانية، إن نادي برشلونة يسعى للتعاقد مع سيرجينو ديست، لاعب فريق أياكس أمستردام الهولندي، البالغ من العمر 18 عاماً، لتعويض إمكانية رحيل نيلسون سيميدو عن النادي الكتالوني، وأكدت الصحيفة الإسبانية أن سعر اللاعب يبلغ ٢٠ مليون يورو، مشيرة إلى أن النادي الكتالوني يعلم جيداً سعر اللاعب.

وأشارت الصحيفة أن عظماء أوروبا الكبار يريدون ديست بشدة، ولكن اللاعب الشاب يحب الإدارة الرياضية الكتالونية إلى جانب العلاقة الجيدة بين كلاً من برشلونة وأياكس، وهذا الأمر سيسهل العملية بشأن انتقال اللاعب إلى برشلونة.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة لديها تقارير جيدة للغاية من الفريق الهولندي حول اللاعب الشاب، خاصة وأن برشلونة معجب بالملف الهجومي للاعب.

يذكر أن اللاعب سيرجينو ديست شارك مع أياكس هذا الموسم في 35 مباراة ولعب 27 منها أساسيا، سجل خلالهم هدفين مع الفريق، وصنع 6 أهداف.