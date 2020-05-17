شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الاتحاد القطري يحدد موعد استئناف المسابقات المحلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، عن موعد استئناف المسابقات المحلية لموسم 2019-2020، بعد توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وذلك من يوم 24 يوليو وحتى 26 أغسطس المقبلين.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يأتي هذا الإعلان بعد قرار الإيقاف القسري الذي كان قد تم أخذه سابقا بسبب انتشار جائحة كورونا وذلك حفاظا على سلامة جميع أفراد الأسرة الكروية القطرية. وقد أكد الاتحاد القطري لكرة القدم أن اختيار هذه الفترة مع كل الإجراءات المصحوبة بها قد تم بعد إجراء المشاورات مع المسؤولين في وزارة الصحة من أجل الحفاظ على سلامة جميع المعنيين في المباريات من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية وحكام. وقد ختم الاتحاد القطري هذا الإعلان بشكر جميع الجنود المجهولين في قطر الذين قدموا جهودا مضاعفة من أجل حماية ووقاية جميع السكان من مواطنين ومقيمين داعيا الله سبحانه وتعالى إلى انتهاء أزمة كورونا التي ألقت بظلالها على كافة ارجاء الكرة الأرضية».