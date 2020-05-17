روسيا تفتح الحدود أمام عودة اللاعبين والمدربين الأجانب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 17 مايو 2020

ستخفف روسيا القيود الحدودية على عودة اللاعبين والمدربين الأجانب في الوقت الذي تستعد فيه كرة القدم لاستئناف نشاطها في البلاد وسط تفشي فيروس كورونا المستجد.



أعلنت الحكومة اليوم الاحد أن الأجانب الذين تعاقدوا مع أندية رياضية روسية، بما في ذلك فرق كرة القدم بالدوري المحلي، سيسمح لهم بدخول البلاد والخضوع لفترة الحجر الصحي التي تستمر 14 يوما.

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ويضغط الاتحاد الروسي لكرة القدم من أجل استئناف بطولة الدوري المتوقفة حاليا، حيث يهدف لإعادة نشاطه في منتصف يونيو القادم، علما بأن العديد من اللاعبين الأجانب عادوا لبلادهم عندما تم تعليق المسابقة.

وتم إغلاق الحدود الروسية أمام الأجانب مع استثناءات قليلة منذ منتصف مارس الماضي في محاولة للسيطرة على انتشار الفيروس الذي أودى بحياة الآلاف من مختلف أنحاء العالم.

وتضررت روسيا بشدة من الوباء، حيث سجلت الأرقام الرسمية 281 ألف حالة إصابة من بينها 9700 حالة جديدة اليوم فقط.

يذكر أن فريق لوكوموتيف موسكو الروسي أعلن أمس السبت أن نتائج فحص لاعبه جيفرسون فارفان جاءت إيجابية، ليثبت إصابته بفيروس كورونا، لكنه لم يدخل المستشفى.