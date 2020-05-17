شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة : نستطيع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية مثل ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن الجبلاية لديها كافة الامكانيات لاستئناف الأنشطة الرياضية من حيث الاجراءات الاحترازية. وأضاف العطار فى مداخلة هاتفية بإذاعة الشباب والرياضة أن قرارت رئيس الوزراء اليوم سيتم مناقشتها مع وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحي خلال الأيام المقبلة ، والأقرب عقب عيد الفطر، لتحديد الموقف النهائي لبطولة الدوري من الاستئناف من عدمه ، ودراسة الحلول الأفضل للنشاط خلال الفترة المقبلة ، فى ظل توقف النشاط بسبب إنتشار فيروس كورونا.

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