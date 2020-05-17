شكرا لقرائتكم حمادة صدقي: اتمنى استئناف الدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حمادة صدقى المدير الفنى لفريق سموحة، إنه يتمنى استئناف منافسات الدورى، خاصة أن دخول فريق سموحة من المربع الذهبى ليس مستحيل.

وأضاف صدقى، بإذاعة الشباب والرياضة، أن جميع الأندية تضررت من التوقف الحالى بلا استثناء.

ومن جانبهم أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن هناك اجتماع مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي خلال الأيام المقبلة ، والأقرب عقب عيد الفطر، لتحديد الموقف النهائي لبطولة الدوري من الاستئناف من عدمه ، ودراسة الحلول الأفضل للنشاط خلال الفترة المقبلة ، فى ظل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.