شكرا لقرائتكم حمادة صدقي: اتمسك ببقاء حسام حسن فى سموحة وأتمنى التعاقد مع معارين الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حمادة صدقى المدير الفنى لنادي سموحة، إنه يتمنى بقاء حسام حسن فى الفريق وذلك رغم العروض المتعددة المقدمة للاعب، وأضاف صدقى فى تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة أنه يتمنى بقاء اللاعب مع الفريق لأنه أحد أعمدته، مؤكدا أن حسام لديه فنيات كبيرة جدا.

وعن معارين الأهلى قال صدقي، إنه يتمنى التعاقد مع ناصر ماهر وصلاح محسن ليس هذا فحسب وفتوح أيضا نجم الزمالك المعار للفريق السكندرى.

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ومن جانبه أكد وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن الجبلاية لديها كافة الامكانيات لاستئناف الأنشطة الرياضية من حيث الاجراءات الاحترازية.

وأضاف العطار فى مداخلة هاتفية بإذاعة الشباب والرياضة أن قرارت رئيس الوزراء اليوم سيتم مناقشتها مع وزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحي خلال الأيام المقبلة ، والأقرب عقب عيد الفطر، لتحديد الموقف النهائي لبطولة الدوري من الاستئناف من عدمه ، ودراسة الحلول الأفضل للنشاط خلال الفترة المقبلة ، فى ظل توقف النشاط بسبب إنتشار فيروس كورونا.