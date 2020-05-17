شكرا لقرائتكم حمادة صدقي : لا أستطيع قبول دور الرجل الثاني في الأهلى بالوقت الحالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حمادة صدقى المدير الفنى لسموحة، إنه لا يستطيع فى الوقت الحالى قبول أي منصب داخل النادي الأهلى إلا إذا كان مديرا فنيا.

وأضاف صدقى فى تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة أنه يعتز ويفتخر بكونه أحد أبناء الأهلى ولكن فى الوقت الحالى من الصعب التراجع عن دور المدير الفنى

وعن المطالبات بإعلان الأهلى بطلا للدورى قال: إن اللوائح تمنع ذلك وأضاف أنه يتمنى استئناف منافسات الدورى، خاصة أن دخول فريق سموحة من المربع الذهبى ليس مستحيل ، مؤكدا أن جميع الأندية تضررت من التوقف الحالى بلا استثناء.

ومن جانبهم أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن هناك اجتماع مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي خلال الأيام المقبلة ، والأقرب عقب عيد الفطر، لتحديد الموقف النهائي لبطولة الدوري من الاستئناف من عدمه ، ودراسة الحلول الأفضل للنشاط خلال الفترة المقبلة ، فى ظل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.