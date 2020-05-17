طبيب الاهلي يجهز خطة الإجراءات الاحترازية تحسبا لاستئناف التدريبات

ومن المقرر أن يتم عرض تقرير وخطة طبيب فريق الكرة القدم الدكتور خالد محمود على اللجنة الطبية بالنادي ومناقشة هذه الخطة ومعرفة مدى أمكانية تطبيقها في الالعاب الأخرى حيث سيتم التنسيق مع الأجهزة الطبية في الفرق المختلفة بالنادي وذلك في قطاع الناشئين بعده إتخاذ الإجراءات التى تضمن سلامة الجميع في النادي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزارء قد أعلن في مؤتمر صحفي اليوم ،الأحد، أن منتصف يونيو المقبل سيشهد فتح أبواب الأندية بشكل تدريجي وأكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أن هناك اجتماعاً مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى، خلال الأيام المقبلة، والأقرب عقب عيد الفطر، لتحديد الموقف النهائى لبطولة الدورى من الاستئناف من عدمه، ودراسة أفضل الحلول للنشاط خلال الفترة المقبلة، فى ظل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا .

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وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه سيتم الانتظار لمنتصف شهر يونيو المقبل لتحديد موقف عودة بطولة الدورى، بعد قرارات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى بإمكانية فتح الأندية أمام الأعضاء منتصف الشهر المقبل وعودة الأنشطة تدريجيا، وبالتالى سننتظر موقف الدولة من استئناف نشاط كرة القدم.

وقال مصدر باللجنة الخماسية باتحاد الكرة، "قرار استئناف بطولة الدورى كما قلنا مسبقاً هو قرار دولة وفى حال الموافقة على القرار بالاستئناف سنكون جاهزين بعدة سيناريوهات بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وأندية الدورى الممتاز الـ18 لمناقشة عودة المسابقة فى حالة صدور قرار من الدولة أو الإلغاء.