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عودة النشاط الرياضي في مصر منتصف يونيو المقبل

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جدة - عمرو شويل أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، عن موعد عودة النشاط الرياضي في البلاد، بعد أن توقف منذ منتصف شهر مارس الماضي، بسبب أزمة فيروس .

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن عودة النشاط ستكون تدريجية لفتح الأندية ومراكز الشباب في منتصف شهر يونيو  المقبل، وبالتالي من الممكن أن تعود التدريبات في منتصف يونيو، إستعداداً لاستئناف المسابقات بعد ذلك.

ويتصدر الأهلي ترتيب برصيد 49 نقطة، بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني، فيما يتواجد الزمالك في المركز الرابع برصيد 28 نقطة، خلف بيراميدز الثالث برصيد 32 نقطة، مع مباريات أقل للزمالك.

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