مصطفى الفرماوى يؤدى مرانه فى مرسى علم بعد العودة من تونس

وقال الفرماوي فى تصريحات خاصة، "أشكر الدولة لأنها لم تتخل عنا، وحرصت على استعادتنا فى ظل تلك الظروف الصعبة وتوقف حركة الطيران، خاصة فى هذا الوقت لم أكن أرغب فى قضاء باقى رمضان بعيداً عن عائلتى".



مصطفى الفرماوى

وأضاف لاعب الأهلى السابق، "الآن أنا فى الحجر الصحى بمرسى علم، الذى سيستمر لمدة 14 يوماً، والإقامة هنا على أعلى مستوى، التعامل المصرى مع الأزمة كان مثاليا، وأتمنى عودة النشاط الرياضى سريعاً".

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وانضم الفرماوى، الذى يعد أحد أبناء النادى الأهلى مواليد 1997، لفريق اتحاد بن قردان التونسى لمدة 3 سنوات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، مفضلاً خوض تجربة احتراف خارجية رغم العروض التى تلقاها من أندية الدورى المصري.

جاء رحيل الفرماوى إلى الفريق التونسى بحثاً عن فرصة للمشاركة والظهور من أجل التواجد مع المنتخب الأوليمبى فى الفترة المقبلة.

كما عبر عن أمنيته العودة إلى النادى الأهلى مجددًا من أجل تحقيق البطولات والألقاب، وتم تصعيد الفرماوى للفريق الأول فى أكثر من مناسبة إلا أن إلغاء مسابقتى 97، و98 أدت لرحيل لاعبى الفريق بعد تقلص فرصه بالبقاء فى الفريق الأول.