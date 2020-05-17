شكرا لقرائتكم مدرب هرتا برلين: أرجو تفهم احتفالات لاعبي الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طلب برونو لاباديا مدرب فريق هيرتا برلين بضرورة تفهم تصرف لاعبيه خلال فوز الفريق 3 - صفر على مضيفه هوفنهايم يوم السبت في المرحلة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وانتهك لاعبو هيرتا إرشادات التباعد الاجتماعي، التي وضعتها السلطات الصحية الألمانية تفاديا لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد مع عودة بوندسليغا، خلال احتفالهم بالأهداف التي أحرزها الفريق في المباراة.

قال لاباديا، 54 عاما، للصحفيين يوم الأحد "يتعين علينا أن نتسم بالحذر. من الصعب بالطبع إبلاغ اللاعبين بأننا نريد الحصول على مباراة جيدة ولكن بعد ذلك لا يمكن أن يكون هناك عاطفة".

Advertisements

أضاف لاباديا "لكننا سنتحدث بالطبع مع اللاعبين حول هذا الأمر. هذا ليس موضع شك". واستأنفت بطولة الدوري الألماني نشاطها أمس بعد توقفها لمدة شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا في ظل تطبيق قواعد النظافة الصارمة والتوصية بتجنب الاتصال الجسدي بين اللاعبين وبعضهم البعض خلال الاحتفال بالأهداف. أعلنت رابطة الدوري الألماني أنه لن يتم اتخاذ أي إجراء ضد الفريق أو اللاعبين المعنيين.

أوضح لاباديا، الذي ظهر لأول مرة على مقاعد البدلاء، في برلين خلال المباراة "لم يكن هيرتا يسجل دائما ثلاثة أهداف في الماضي. هناك حالة من البهجة والفرح ، ينبغي النظر إلى الأمر من هذا المنظور".

كان سالومون كالو لاعب هيرتا أيضا قد أثار الجدل من خلال نشر مقطع فيديو من التدريب أظهر من خلاله تجاهل اللاعبين قواعد النظافة في غرفة تغيير الملابس. ونتيجة لذلك تقرر إيقاف اللاعب الإيفواري المخضرم من قبل النادي.