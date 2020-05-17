اتحاد الكرة: نمتلك الخبرات لإنقاذ الموسم من الإلغاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد وليد العطار، المدير التنفيذي بالاتحاد المصري لكرة القدم، أنهم يمتلكون الخبرات التي سوف تساعد في عملية إنقاذ الموسم الحالي من الإلغاء.

وكان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد صرح خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أنه اعتباراً من منتصف يونيو المقبل، سوف يتم اعادة بعض الأنشطة بشكل تدريجي وفقاً لإجراءات احترازية، بينها الأنشطة الرياضية في الأندية ومراكز الشباب.

وسبق وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف النشاط لنهاية مايو استمراراً لتنفيذ قرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال العطار في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة "لدينا تجارب سابقة في الكثير من المواسم تجعلنا نمتلك خبرات تؤهلنا لإنقاذ الموسم الحالي من الإلغاء".

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وشدد "لكن يجب أن تكون الحالة العامة في البلاد جاهزة وتسمح بعودة النشاط".

واستمر "لكن هذا الأمر يتوقف أيضا على بعض العوامل، أبرزها مواعيد الأجندة الدولية فيما يخص مباريات المنتخب وكذلك الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية".

وأضاف "تأخير الأجندة بالطبع يساعد في عملية استئناف النشاط واستمرار الموسم الحالي لأكتوبر أو بعد ذلك، أيضا هناك أمور متعقلة بالرأي النهائي للحكومة ووزارة الصحة بخصوص موعد عودة النشاط الرياضي".

واختتم "لقد سبق من قبل وانطلق أحد المواسم في شهر ديسمبر، كما قلت نمتلك من الخبرات ما يجعلنا نتعامل مع الموسم بالشكل المطلوب، لكن يجب وضع كل الأمور تحت الدراسة".