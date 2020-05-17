اتحاد الكرة: نستطيع تطبيق ما تفعله ألمانيا في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد وليد العطار، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أنه يمكن تطبيق السيناريو الألماني في مصر فيما يخص استئناف نشاط كرة القدم الموسم الحالي.

وكان مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد صرح خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أنه اعتباراً من منتصف يونيو المقبل، سوف يتم اعادة بعض الأنشطة بشكل تدريجي وفقاً لإجراءات احترازية، بينها الأنشطة الرياضية في الأندية ومراكز الشباب.

وسبق وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف النشاط لنهاية مايو استمراراً لتنفيذ قرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال العطار في تصريحات لإذاعة الشباب والرياضة "لدينا أكثر من سيناريو مقترح يخص استئناف الدوري، أبرزهم أن يكون الأمر أشبه ببطولة مجمعة، وتقام المباريات تحت المراقبة الطبية".

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واستمر "المقترح تم بواسطة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، وكل المقترحات على طاولة وزارة الشباب والرياضة لكي يتم دراستها بالشكل الأمثل قبل اتخاذ القرار النهائي".

وأكمل "بالطبع نستطيع تطبيق السيناريو الألماني، الخطة الطبية التي تم وضعها تشمل كل الأمور والخطوات كما هي في ألمانيا، مع إضافة بعض الأمور الأخرى".

وشدد "لكن هذا الأمر مكلف للغاية، وبالتالي يجب أن ندرس الوضع بشكل كامل، وإن شاء الله التكلفة المالية لن تكون عائقاً، لكن على الجميع أن يعلم هذا الأمر، سيكون هناك تضحية مالية".

واختتم "يجب على جميع الأندية أن تفكر في المصلحة العامة، نحن في موقف صعب ويجب أن نتكاتف ولا ننظر للمصالح الشخصية فقط، وبالطبع أي قرار سيتم اتخاذه، قد يٌغضب البعض".