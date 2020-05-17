صلاح ورفاقه ضمن أفضل القوى الهجومية في تاريخ بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

قامت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية باختيار أفضل القوى الهجومية في تاريخ بريميرليج، ليكون ثلاثي ليفربول الأمامي في القائمة، وتصفهم الصحيفة بالأفضل في العالم حاليًا.

وقالت الصحفية في تقرير مطول لها: "هل هناك ثلاثي أمامي بالعالم أفضل من صلاح، ماني وفيرمينو الآن؟ الإجابة هي لا."

وتابعت الصحيفة: "صلاح وماني يلعبان دور الجناح لكن في الحقيقة الثنائي يهاجم من العمق ويعرفان الطريق نحو المرمى باستمرار، وبالرغم من عدم تسجيل فيرمينو للكثير من الأهداف لكنه يستطيع خلق المساحات وربط الهجوم بالوسط."

واختار الصحيفة 5 خطوط هجومية اعتبرتها الأفضل في تاريخ بريميرليج، كما يلي:

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- آريين روبن وداميان داف وديدييه دروجبا (تشيلسي)

- رحيم سترلينج وليروي ساني وسيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي)

- روبرت بيريس ودينيس بيركامب وتيري هنري (آرسنال)

- محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو (ليفربول)

- كريستيانو رونالدو ، واين روني وكارلوس تيفيز (مانشستر يونايتد)