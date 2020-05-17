رئيس الوزراء: عودة الأنشطة الرياضية تدريجيا منتصف يونيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه اعتبارا من منتصف يونيو سيتم عودة الأنشطة الرياضية تدريجيا، كما ستفتح النوادي ومراكز الشباب بإجراءات محددة.
وقال مدبولي في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد: "اعتبارا من منتصف يونيو، سيتم الإعلان عن العودة للعديد من الأنشطة، سواء الرياضية في النوادي أو مراكز الشباب لكن بإجراءات احترازية".
وأضاف: "سيتم العودة تدريجيا لفتح النوادي ومراكز الشباب والمطاعم، بإجراءات محددة".
وأتم رئيس الوزراء قائلا: "سيتم في النصف الثاني من شهر يونيو، العودة التدريجية لبعض الشعائر الدينية، وسنناقش الآليات وقتها مع فرض إجراءات احترازية.
يُذكر أن النشاط الرياضي متوقف في مصر منذ شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ويسعى الاتحاد المصري لكرة المصري لكرة القدم إلى استئناف النشاط.
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