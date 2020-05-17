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رئيس الوزراء: عودة الأنشطة الرياضية تدريجيا منتصف يونيو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه اعتبارا من منتصف يونيو سيتم عودة الأنشطة تدريجيا، كما ستفتح النوادي ومراكز الشباب بإجراءات محددة.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد: "اعتبارا من منتصف يونيو، سيتم الإعلان عن العودة للعديد من الأنشطة، سواء الرياضية في النوادي أو مراكز الشباب لكن بإجراءات احترازية".

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وأضاف: "سيتم العودة تدريجيا لفتح النوادي ومراكز الشباب والمطاعم، بإجراءات محددة".

وأتم رئيس الوزراء قائلا: "سيتم في النصف الثاني من شهر يونيو، العودة التدريجية لبعض الشعائر الدينية، وسنناقش الآليات وقتها مع فرض إجراءات احترازية.

يُذكر أن النشاط الرياضي متوقف في مصر منذ شهر مارس الماضي بسبب انتشار "كوفيد-19"، ويسعى الاتحاد المصري لكرة المصري لكرة القدم إلى استئناف النشاط.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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