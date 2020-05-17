الرجاء يوضح.. لماذا لم يفاوض الزمالك بشأن أحداد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

نفى جواد الزيات رئيس فريق الرجاء المغربي، أن يكونوا قد دخلوا في مفاوضات من إدارة الزمالك من أجل الاحتفاظ بحميد أحداد بعد نهاية اعتراته هذا الصيف.

وقال جواد الزيات في تصريحاته لموقع "لو 360 سبور" المغربي أن التجديد لمحسن متولي، عميد الفريق، سيكون أسهل من التفاوض مع حميد أحداد من أجل الاستمرار.

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وأوضح الزيات أن الرجاء عند تجديده لمتولي يفاوض اللاعب مباشرة دون وسيط، بينما في حالة أحداد سيكون عليه الدخول في مفاوضات مع إدارة الزمالك.

وبدأ الرجاء حسب الزيات، مفاوضاته مع متولي لتجديد عقده، بينما لم يبدأ بعد مفاوضاته مع الزمالك بخصوص أحداد، إذ أوضح رئيس النادي، أن مجلس الإدارة يفضل الانتظار لمعرفة مصير الدوري ودوري الأبطال، والبطولة العربية، قبل الحسم في الموضوع.

ويلعب الرجاء أمام الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يواجه الإسماعيلي في إياب نصف نهائي البطولة العربية.