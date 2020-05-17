اتحاد الكرة يكشف لمصراوي موقفه من قرار رئيس الوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد مصدر مسؤول داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أن تصريحات مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يمكن أن تساعد في اتخاذ قرار يخص استئناف مسابقة الدوري الممتاز الموسم الحالي ولكن بشروط وضوابط محددة.

وصرح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، أن اعتباراً من منتصف يونيو المقبل، سوف يتم الإعلان عن العودة للعديد من الأنشطة، سواء الرياضية في النوادي أو مراكز الشباب بإجراءات احترازية.

وسبق وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف النشاط لنهاية مايو استمراراً لتنفيذ قرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريحاته لـ"الخليج 365" "لدينا سيناريو لعودة الدوري حال تم اتخاذ قرار بعودة النشاط يوم 15 يونيو المقبل".

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وتابع "15 يونيو كان بالنسبة لنا أقصى موعد يمكن خلاله وضع خطة تخص استئناف الدوري وفقا لضوابط وشروط تخص الاجراءات الاحترازية وتأمين كل عناصر اللعبة بشكل يضمن سلامتهم".

واستمر "بالطبع ننتظر القرار الرسمي من الحكومة وكذلك سوف نناقش وزير الشباب والرياضة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن مصير الدوري".

وأضاف "سوف يكون هناك تواصل في المرحلة المقبلة بيننا وبين وزارة الشباب والرياضة واللجنة الطبية العليا من أجل تجهيز كل الملاعب التي يمكن لها استضافة المباريات بالشكل الأمثل".

وقال "أيضا سوف نتاقش مع مسؤولي الأندية لوضع كل الحلول الممكنة والاتفاق على كافة التفاصيل، كل نادي يجب أن يتحمل مسؤولياته".

واختتم "هناك أندية معترضة على استئناف الموسم الحالي بحجة ضيق الوقت وعدم وجود فترة كافية للاستعداد، سوف نناقش كل تلك الأمور وفقاً للسيناريو الذي وضعناه".