اخبار الرياضه

تشافي: ماني لا يناسب برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:

لم يرحب تشافي هيرنانديز قائد الأسبق ومدرب السد القطري الحالي، بفكرة تعاقد النادي الكتالوني مع السنغالي ساديو ماني لاعب الإنجليزي.

وانتقل ماني إلى صفوف ليفربول مطلع موسم 2016/2017 قادمًا من ساوثهامبتون الإنجليزي، وساهم اللاعب السنغالي في تتويج الريدز ببطولة ، كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ليفربول إيكو" فإن بعض التقارير الإسبانية أشارت خلال الأشهر الأخيرة إلى أن ماني أحد الأيماء المعروضة على طاولة برشلونة للانضمام إلى كامب نو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

Advertisements

لكن تشافي يعتقد أن ماني لن يكون الأنسب للعب في كامب نو وقارنه بالأوروجوياني لويس سواريز مهاجم ليفربول السابق.

وخلال تصريحات نقلتها ليفربول إيكو قال تشافي: "ماني وأوباميانج يمكنهما اللعب في مساحات واسعة قليلا".

وأضاف: "لكن برشلونة يحتاج إلى لاعبين يجيدون اللعب في مساحات صغيرة، ليس بالأمر السهل العثور على لاعب يتكيف مع برشلونة".

وتابع: "صموئيل إيتو كان مثاليا مثل لويس سواريز الآن".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشافي: ماني لا يناسب برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا