تشافي: ماني لا يناسب برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة عمر:
لم يرحب تشافي هيرنانديز قائد برشلونة الأسبق ومدرب السد القطري الحالي، بفكرة تعاقد النادي الكتالوني مع السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي.
وانتقل ماني إلى صفوف ليفربول مطلع موسم 2016/2017 قادمًا من ساوثهامبتون الإنجليزي، وساهم اللاعب السنغالي في تتويج الريدز ببطولة دوري أبطال أوروبا، كأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ليفربول إيكو" فإن بعض التقارير الإسبانية أشارت خلال الأشهر الأخيرة إلى أن ماني أحد الأيماء المعروضة على طاولة برشلونة للانضمام إلى كامب نو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
لكن تشافي يعتقد أن ماني لن يكون الأنسب للعب في كامب نو وقارنه بالأوروجوياني لويس سواريز مهاجم ليفربول السابق.
وخلال تصريحات نقلتها ليفربول إيكو قال تشافي: "ماني وأوباميانج يمكنهما اللعب في مساحات واسعة قليلا".
وأضاف: "لكن برشلونة يحتاج إلى لاعبين يجيدون اللعب في مساحات صغيرة، ليس بالأمر السهل العثور على لاعب يتكيف مع برشلونة".
وتابع: "صموئيل إيتو كان مثاليا مثل لويس سواريز الآن".
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