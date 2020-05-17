احتجاجات في كولن ضد استئناف البوندسليجا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

رفع بعض المشجعين لافتات تنتقد استئناف فعاليات الدوري الألماني لكرة القددم (بوندسليجا) هذا الموسم وسط أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد وذلك قبل مباراة كولن مع ماينز اليوم الأحد في المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.

وذكرت إحدى اللافتات في وسط مدينة كولن : "أموالنا أكثر أهمية من صحتكم" ، وذكرت أخرى : "البوندسليجا بأي ثمن".

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واستأنف الموسم الحالي للبوندسليجا فعالياته أمس السبت مع إقامة المباريات بدون جماهير بعد توقف دام لمدة شهرين سبب أزمة وباء كورونا ، فيما انتقدت بعض مجموعات المشجعين استئناف المسابقة في الوقت الحالي بدون جماهير.

ورفض نادي كولون التعليق على هذه الاحتجاجات.

وتشهد فعاليات نفس المرحلة اليوم أيضا المباراة بين بايرن ميونخ حامل اللقب ومضيفه يونيون برلين فيما انتهت مباراة الديربي بين بوروسيا دورتموند وشالكه أمس بفوز دورتموند 4 / صفر ليقلص الفريق الفارق الذي يفصله عن بايرن المتصدر إلى نقطة واحدة انتظارا لمباراة اليوم.