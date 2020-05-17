هشام حطب: انتخابات اتحاد الكرة لمدة عام بقوة القانون والفيفا أخطرنا بموافقته

قال المهندس هشام حطب أن قانون الرياضة المصري بإقامة الإنتخابات بعد أربعة سنوات من تاريخ الانتخابات أو بعد إقامة دورة الألعاب الأولمبية وبالتالي اتحاد الكرة سيجري انتخاباته لمدة عام

وفقا للقانون المصري والدستور.

وتابع حطب أن الفيفا ملتزم بقانون الرياضة والدستور المصري وهذا ما وصلنا في خطاب رسمي يؤكد التزام الفيفا بقانون

الرياضة الذي وضع عام 2017.وأتم حطب، نوضح الأمور أمام الجميع ونصدر رأينا القانوني وفقا لقانون الرياضة والميثاق الأولمبي، ومن يريد أن يخالف له مطلق الحرية ولكن عليه أن يتحمل التبعات القانونية بطرق الطعن المحددة في مركز التسوية والتحكيم الرياضي.