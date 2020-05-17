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تعرف على نتائج تحاليل لاعبي ريال مدريد الثانية من الكورونا

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ظهرت نتائج فحوصات لاعبي الثانية، اليوم الأحد، وجاءت كلها سلبية، بالإضافة إلى المدربين والعاملين بالنادي الملكي.

أشار موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني، بأن  نتائج اختبار فيروس الثاني لفريق ريال مدريد جاءت سلبية، ويستطيع اللاعبون المشاركة في التدريبات بشكل

طبيعي طبقًا للمرحلة الثانية من البروتوكول.

أضاف الموقع، بأن ريال مدريد سيتمكن من التدرب في مجموعات صغيرة، وهى المرحلة الثانية من البرتوكول المعلن من قبل رابطة الليجا، بعد نتائج

تلك الاختبارات، وبشكل عام طبقًا للتعليمات الحكومة الإسبانية، سيكون بدءًا من يوم الأثنين، ستتمكن الفرق، من الانتقال للرحلة الثانية، من التدريبات، وهي التدرب في مجموعات صغيرة.

وتابع الموقع، أن انه في حال استمرار الأمور بشكل جيد، وعلى ما يرام، سيتم استئناف البطولة المحلية "الليجا" في نصف شهر يونيو المقبل.

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