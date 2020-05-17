كلوب يطالب إدارة ليفربول بتجديد عقد لاعب الفريق الشاب

يخطط نادي ليفربول لـتجديد عقد نجمه الشاب بيدرو شيريفيلا جوهرة الريدز القادمة، خلال الفترة المقبلة، بطلب من المدرب الألماني، يورجن كلوب المدير الفني للفريق. وأضافت تقارير صحفية إنجليزية، أن شيريفيلا ينال إعجاب كلوب، وهو من طالب إدارة النادي بتجديد عقده، وأن إدارة النادي الإنجليزي تنوي تقديم عقد لمدة خمس سنوات. إعجاب كلوب، وهو من طالب إدارة النادي بتجديد عقده، وأن إدارة النادي الإنجليزي تنوي تقديم عقد لمدة خمس سنوات. وتابعت الصحيفة، أن اللاعب الإسباني لم يحسم قراره بعد، حيث ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، وسط اهتمام أندية بضمه، مثل نانت الفرنسي، ورينجرز الاسكتلندي بضمه، وكان شيريفيلا شارك مع الريدز في بطولتي، كأس رابطة المحترفين، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وظهر بشكل جيد.

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