أستون فيلا يحدد سعر نجمه لمانشستر يونايتد

حدد نادي أستون فيلا الإنجليزي، سعر نجم جاك جريليتش لاعب الفريق، لمن يرغب بشراءه خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

أشارت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية، أن نادي أستون فيلا لن يتخلوا عن اللاعب بمبلغ أقل من 80

مليون جنيه إسترليني، من أجل بيعه، وسط اهتمام مانشستر يونايتد بضمه.

وتابعت الصحيفة، أن جريليتش يعد هدفًا لمانشستر يونايتد بطلب من المدرب أوليه جونار سولشاير، لافتة إلى

أن وضع النادي المالي حاليًا، ومع احتمالية هبوطهم إلى الدرجة الأولى، سيجعل أستون فيلا يبيعوا اللاعب بمبلغ كبير.

ويرى مسؤولو نادي أستون فيلا، أن جريليتش لا يقل عن ماجواير الذي تم بيعه في الانتقالات الصيفية الماضية، من ليستر سيتي، مقابل 80 مليون جنيه إسترليني لليونايتد.