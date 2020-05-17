مدافع المقاولون: رمضان صبحي وطارق حامد الأفضل في الدوري

قال فادي نجاح مدافع فريق المقاولون العرب، بأن أفضل لاعبين في الدوري المصري حاليًا، من وجهة نظره، هم رمضان صبحي نجم النادي الأهلي، وطارق حامد نجم الزمالك.
وأضاف فادي نجاح في تصريحات لبرنامج الكابيتانو، أنه تمنى اللاعب بجوار محمد أبو تريكة، وحازم إمام، مشيرًا إلى أنهممن أساطير الكرة المصرية، لافتًا إلى أن أفضل لاعب جاوره في مسيرته الكروية كان أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك والمنتخب الوطني السابق.
وتابع مدافع المقاولون، أن أفضل 3 مدافعين في الوقت الحالي بمصر، من وجهةنظره، هم محمود علاء مدافع الزمالك، أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش، ومحمد سمير مدافع المقاولون العرب، مشيرًا إلى أن زميله بالفريق طاهر محمد طاهر، يستحق الاحتراف الخارجي، والذهاب للعب بأوروبا.
واضاف فادي نجاح، أنه يرى شيكابالا من اللاعبين المميزين الذين ظلموا أنفسهم، رغم موهبته وإمكانياته الكبيرة، وعن أسوء قرار له بمسيرته الكروية، كان الاحتراف في النمسا، والانتقال لصفوف نادي سموحة.
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