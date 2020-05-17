نجم تشيلسي: معظم اللاعبون متخوفون من عودة البريميرليج

يعترض البرازيلي ويليان نجم فريق تشيلسي، الإنجليزي، على فكرة عودة منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، وسط تفشي فيروس كورونا المستجد، وعدم التخلص منه بعد، مشيرًا إلى أن المناخ الحالي لا يبدو مطمئنًا.

وأضاف ويليان في تصريحات لـ صحيفة " جلوبو سبورت" البرازيلية:" صراحًا، وذلك من رؤيتي، هناك الكثير من اللاعبين، إذا لم يكونوا الغالبية، غير مرتاحين لفكرة عودة الدوري، نحن نرغب العودة نعم، ونفتقد

كرة القدم، واللعب، لكن يجب أن يكون ذلك في مناخ أمن".

وتابع نجم تشيلسي:" صحتنا أولًا يجب أن ننظر عليها، فحتى الأن، لا نشعر بالأرتياح من فكرة عودة الدوري مرة أخرى، يجب أن يكون الوضع آمنًا تمامًا".

وواصل:" تحدثتنا مع بعضنا بالفريق عبر الانترنت كثيرًا، وعقدنا اجتماعات أيضًا، وقام المدرب فرانك لامبارد

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بإرسال معلومات لنا حول ما تريد رابطة الدوري الإنجليزي القيام به، وفعله".

وأضاف ويليان:" لكن لازلنا لا نعرف كيف الأمور ستسير، ونأمل بمعرفة ذلك خلال الأيام القادمة، من المفترض أن الرابطة ستعقد اجتماعًا، ثم سيتم تبليغنا بالخطوات القادمة".

وابدى اكثر من لاعب اعتراضه على عودة البريميرليج في الوقت الحالي، في ظل تفشي الفيروس وعدم وجود ضمانات فعلية تضمن للاعبين سلامتهم، وهو ما أشار إليه تروي دينيي قائد فريق واتفورد، ومارك نوبل قائد فريق ويستهام، وآخرين، حول مسألة عودة الدوري الإنجلييز مرى أخرى.