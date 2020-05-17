لاعب أتالانتا الإيطالي على رادار باريس سان جيرمان

يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لضم البلجيكي تيموثي كاستاني، الظهير الأيمن لفريق أتالانتا الإيطالي، لتعويض رحيل مواطنه توماس مونييه الذي سيرحل عقب نهايه عقده بنهاية الموسم الجاري. أشارت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، إلى أن باريس سان جيرمان، وضعت كاستاني لاعب أتالانتا ضمن قائمتها من أجل تدعيم الجبهة اليمنى، بعد اقتراب مونييه من الرحيل عن النادي الباريسي، إضافة إلى البرتغالي المنبوذ في جيرمان، وضعت كاستاني لاعب أتالانتا ضمن قائمتها من أجل تدعيم الجبهة اليمنى، بعد اقتراب مونييه من الرحيل عن النادي الباريسي، إضافة إلى البرتغالي المنبوذ في برشلونة ، نيلسون سيميدو، وماتيا دي تشيليو لاعب يوفنتوس، وماتيو ديبوشي لاعب سانت إيتيان. أضافت الصحيفة الإيطالية، أن وضع كاستاني الحالي، مع ناديه أتالانتا قد يسهل المهمة على النادي الفرنسي، حيث يتنهي عقد كاستاني في 2021، ولم يجدده حتى الآن مع ناديه الإيطالي، مما يشير إلى رغبته بالرحيل، وفتح المجال أمام نادي العاصمة الفرنسية.

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