رسميًا.. الدوري القطري يعود يوليو المقبل

قرر الاتحاد القطري لكرة القدم عودة منافسات بطولة الدوري في شهر يوليو المقبل، بعد فترة التوقف التي شهدها منذ مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي اجتاح العالم أخيرًا.
ذكر الاتحاد القطري في بيان عبر حسابه الرسميعلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أعلن الاتحاد القطري لكرة القادم عن استكمال المنافسات المحلية 2019 - 2020، وذلك من 24 يوليو وحتى 26 أغسطس المقبلين، يأتي هذا الإعلان بعد الإيقاف القسري الذي تم أخذه سابقًا، بسبب جائحة كورونا، وذلك حفاظًا على جميع أفراد الأسرة الكروية القطرية".
واستكمل:" وقد أكد الاتحاد القطري أن اختيار هذه الفترة مع كل الإجراءات المصحوبة، قد تم بعد إجراء المشاورات مع المسؤولين في وزارة الصحة، من أجل الحفاظ على سلامة عناصر اللعبة".
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