ارتياح في بوروسيا دورتموند بعد رباعية شالكة

سادت حالة من الارتياح داخل الجهاز الفني لبروسيا دورتموند بعد الفوز الكبير على شالكه 4- صفر في قمة وادي الرور في أول مباراة بعد استئناف دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، أمس السبت.
قال لوسيان فافر، مدرب دورتموند، لموقع النادي: قدمنا أداءًجيدًا والنتيجة مستحقة، نشعر جميعًا بالرضا التام.
وقال مايكل زورك، المدير الرياضي لدورتموند: كلنا مرتاحون بعد المباراة. لم نكن نعرف كيف سيكون مستوانا بعد التوقف الطويل، ليس أمامي سوى الإشادة بالفريق فقد أدىعملًا رائعًا.
ويعد الدوري الألماني أول مسابقة كبرى تقرر استئناف الموسم بعد التوقف في مارس وأقيمت المباريات وسط قيود صارمة لمكافحة انتشار الفيروس ومن دون وجود متفرجين.
ارتفع رصيد دورتموند، صاحب المركز الثاني، إلى 54 نقطة من 26 مباراة بفارق نقطة واحدة خلف بايرن ميونيخ، المتصدر وحامل اللقب، الذي يحل ضيفًا على يونيون برلين، اليوم الأحد.
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