إبراهيموفيتش يشكر المسئولين عن الكرة الألمانية

أثنى نجم كرة القدم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش على مسؤولي بطولة الدوري الألماني لكرة القدم بعد استئناف فعالياتها أمس السبت، رغم أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا". وقدم إبراهيموفيتش (38 عاماً) الشكر للمسؤولين على موقع "إنستجرام": أعلنوا ذلك وفعلوه، شكراً لكم.. وصاحبت رسالته ألوان العلم الألماني. وعاد إبراهيموفيتش إلى إيطاليا قبل أيام بعدما قضى الأسابيع القليلة الماضية في العاصمة السويدية ستوكهولم في ظل توقف الأنشطة قضى الأسابيع القليلة الماضية في العاصمة السويدية ستوكهولم في ظل توقف الأنشطة الرياضية في معظم أنحاء العالم بسبب وباء كورونا، وحافظ على لياقته البدنية من خلال التدريب على ملعب نادي هاماربي بالعاصمة السويدية.

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