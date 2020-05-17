مدرب اتحاد جدة السابق يرد لأول مرة على “فضائح” أدريان موتو!

قبل بضع سنوات، كان الصراع بين فيكتور بيتوركا، مدرب اتحاد جدة السابق، وقائد رومانيا السابق أدريان موتو، عنوانًا رئيسيًا للصحف الرومانية، وفي ذلك الوقت، وجه موتو سلسلة من الاتهامات إلى بيتوركا، مُحاولاً إظهار الجانب السلبي للمدرب أمام الرأي العام، بعد أن خرج من حساباته الفنية.

وقاد بيتوركا منتخب رومانيا في ولايتين، الأولى كانت من عام 2004 وحتى 2009، والولاية الثانية كانت من 2011 وحتى عام 2014، حيث أعلن رحيله وتوجه إلى تدريب الاتحاد.

ماذا قال موتو؟

وكان “المشاغب” موتو قد وجه انتقادات حادة إلى بيتوركا عام 2013، وقال “إنه مدرب بدائي في كل شيء. إذا بدأنا جلسة فيديو قبل مباراة مع المجر مثلا ذكر لنا أن المجر بها 2 مليون نسمة ومساحتها 700000 متر مربع. هل هذا تدريب؟ إنها طريقة من الخمسينيات والستينيات. هكذا بدأت جلسة فيديو، نعم. أقولها، إذا كنت لا تصدقني، اسأل الآخرين إذا كانت لديهم الشجاعة لقول ذلك. حسنًا ، أحيانًا نشاهد نفس المباريات عدة مرات. مباريات خصومنا. اللقاءات تستمر أربع ساعات !”.

ولم تتوقف اتهامات اللاعب الكبير السابق هنا، بل على العكس، ضغط أكثر في حديثه قائلا قبل 7 سنوات “إنه يحافظ على جو دكتاتوري، مثلا يقوم بأخذ أجهزة الكمبيوتر المحمولة الخاصة باللاعبين، وهواتفهم. نحن في عام 2013، لا يزال البعض لديه عائلات، لا يمكنه فعل ذلك، نحن لسنا في عصر الشيوعية. إذا لم أقل الحقيقة، أرى أنه لا أحد يقولها. أنا أتحدث وسيلومني الجميع في لكني لست مهتمًا. لدي ضمير واضح”.

علاوة على ذلك، لم تقتصر التصريحات العدائية عند هذا الحد، حيث تم جلب امرأة مشهورة تعمل كعارضة أزياء إلى حديث موتو “قصة فيكا قديمة، منذ أن كنت في العشرين من عمري. كنت أعرفها لكننا لم نكن أصدقاء. نحيي بعضنا البعض عندما نرى بعضنا البعض في المدينة، في المطعم”.

وأضاف “في مرة قابلت فيكا لدى مصفف شعر، وسألتها: ماذا ستفعلين الليلة؟. ثم أخبرتني أنه ستكون مع فيكتور بيتوركا، كنت صغير في ذلك الوقت، لكنني فهمت ولم أصر على دعوتي لها”.

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بيتوركا يرد بعد سنوات

في ذلك الوقت، لم ينتقم مدرب رومانيا السابق لنفسه، لكنه فضل اتباع طريق الصمت، كما كان يفعل دائمًا. ولكن الآن يبدو أن الوضع تغير.

تحدث فيكتور بيتوركا عن الفضائح التي ذكرهها موتو، وأعلن أنه بغض النظر عما قاله موتو، فإنه لا يمكن أن يغضب منه.

وقال مدرب اتحاد جدة السابق “لقد كان غاضبًا لأنه لم يلعب، وأصبح يعاني من زيادة الوزن في وقت ما، وكنت دائمًا أتحدث إليه، وكان يعلم أنه إذا لم ينفذ ما قولته له، بغض النظر عمن يكون، فلن يلعب في تشكيلتي، وبهذا المعنى كان غاضبًا جدًا مني”.

وتابع بيتوركا في حديثه إلى “تليكوم سبورت” “كان لاعبي، لقد دخلت العديد من المعارك معه، وفزت بها، لذا تجاوزت هذه الأشياء، أعرف شخصيته، كنت أعرف أنه تحدث كثيرًا، ولكن بشكل عام كان فتىً جيدًا”.

تجربة الاتحاد

وتولى المدرب الروماني تدريب اتحاد جدة مرتين موسمي 2014 ـ 2015 و 2015 ـ 2016، لكنه لم يحقق إنجازاً يُذكر مع النادي الجداوي، بالإضافة إلى حدوث خلافات في المرتين أدت إلى إلغاء التعاقد.

وكسب بيتوركا القضية التي رفعها ضد العميد بالمحكمة الرياضية الدولية “كاس”، المتعلقة بمستحقاته التي لم يتسلمها عن الفترة التي درب فيها الفريق، وألزمت المحكمة الاتحاد بدفع 30 مليون ريال.