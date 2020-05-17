الحكومة تعطي الأهلي قبلة الحياة بإعادة الدوري المصري

ألمح مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري إلى إمكانية عودة النشاط الرياضي في مصر، بعد فترة طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

الدوري المصري توقف عند الجولة الثامنة عشر، في منتصف مارس الماضي، بقرار من الجلسة الخماسية بعد توصية من الحكومة المصرية، بعد انتشار الوباء الذي ضرب العالم.

رئيس الحكومة المصرية عقد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم للحديث عن التدابير الخاصة بفترة عيد الفطر، وتحدث باقتضاب خطة الدولة في المرحلة التي تعقب تلك الفترة.

مدبولي أكد أن الحكومة قررت عودة النشاط الرياضي في مصر، مشيرا إلى أنها ستعلن تفاصيل عودة النشاط للأندية ومراكز الشباب في منتصف شهر يونيو المقبل، وسط الاجراءات الاحترازية اللازمة التي تحددها الجهات المعنية بذلك.

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إعلان رئيس الوزراء عن عودة النشاط خلال الشهر المقبل، يعزز بشدة من احتمالات استئناف بطولة الدوري، وإنهاء هذا الملف الذي أثير من حوله جدل واسع خلال الآونة الأخيرة.

عودة الدوري تعد قبلة الحياة للنادي الأهلي، الذي تمسك بشدة بضرورة استئناف البطولة وعدم الغائها، وسط مطالبات من 13 ناديا في مقدمتهم الزمالك بضرورة الغاء المسابقة.

ويحتل الاهلي صدارة الترتيب برصيد 49 نقطة، بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه المقاولون الذي يحتل المركز الثاني برصيد 33 نقطة مع وجود مباراة مؤجلة للفريق الأحمر.