بث مباشر | شاهد ماينز وكولن في الدوري الألماني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ماينز وكولن في الجولة الـ 26 من الدوري الألماني، عصر اليوم الأحد الموافق 17-5-2020، على ملعب نادي كولن.
تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:30 بتوقيت القاهرة، 16:30 بتوقيت السعودية، و13:30 بتوقيت جرينيتش، مباراة ننتظر فيها المتعة والإثارة بعد مباريات يوم أمس.
ينقل اللقاء على قناة بي إن سبورتس الخامسة بصوت المعلق السوداني سوار الذهب.
يحتل المستضيف “كولن” المركز ال11 في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 31 نقطة، ويسعى للفوز للتقدم إلى المركز التاسع للتساوي مع هوفنهايم في نفس عدد النقاط
أما ماينز أو ماينتس ينافس على الهبوط هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ 15 في جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 26 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن دوسلدورف صاحب المركز ال16، أول المراكز المؤدية إلى دوري الدرجة الثانية.
كولن 1-0 ماينز
ملعب راين إينرجي ستاديون (كولن)
الدوري الألماني (الجولة 26- الأولى بعد كورونا)
جارية الآن
بث مباشر كتابي – لحظة بلحظة –
- أهلاً بكم في ثاني أيام الجولة الـ 26 من الدوري الألماني، كولن يستضيف ماينز.
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- تشكيلة كولن اليوم: هوم – ليشتنير – كاتيرباخ – بروماوف – شميلتز – هيكتور – إلياس الصخيري – أوث – كاينتس – ثيليمان – كوردوبا
- تشكيلة ماينز اليوم: مولر – فيرنانديز – نياكاتي – جوستي – باكو – كوندي مالونج – بويتيوس – كاريكول – كوايسون – جي دونج وون – كريم أونيسيو
- 4″ ركلة جزاء صحيحة لصالح مارك أوث بعد تعرضه للعرقلة من المدافع نياكاتي
- 5″ جوووووول…الهدف الأول لكولن إثر ركلة جزاء سجلها اللاعب الألماني مارك أوث
- 18″ كولن يهدر فرصة هدف جديد بسبب تدخل رااااائع من نياكاتي على كوردوبا داخل منطقة الجزاء.. أزاح الكرة من أمامه في اللحظة الأخيرة قبل أن يسدد وهو شبه منفرد.
- 19″ بطاقة صفراء للاعب كولن “هيكتور”.
- 19″ بطاقة صفراء للاعب كولن كاينتس
- 29″ أووووووووووووه…فرصة مؤكدة للتسجيل تضيع من ماينز على اللاعب كريم أونيسيو الذي انفرد بحارس مرمى كولن وسدد بباطن قدمه اليسرى جوار القائم الأيسر بقليل..
- 37″ جي دونج وون يحصل على بطاقة صفراء من ماينز
- 39″ أوووووه..تصويبة قوية من خارج منطقة جزاء ماينز تذهب جوار القائم الأيسر .. كادت تكون الهدف الثاني.
- 45″ صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم كولن 1-0
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