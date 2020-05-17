بث مباشر | شاهد ماينز وكولن في الدوري الألماني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة ماينز وكولن في الجولة الـ 26 من الدوري الألماني، عصر اليوم الأحد الموافق 17-5-2020، على ملعب نادي كولن.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 15:30 بتوقيت القاهرة، 16:30 بتوقيت السعودية، و13:30 بتوقيت جرينيتش، مباراة ننتظر فيها المتعة والإثارة بعد مباريات يوم أمس.

ينقل اللقاء على قناة بي إن سبورتس الخامسة بصوت المعلق السوداني سوار الذهب.

يحتل المستضيف “كولن” المركز ال11 في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 31 نقطة، ويسعى للفوز للتقدم إلى المركز التاسع للتساوي مع هوفنهايم في نفس عدد النقاط

أما ماينز أو ماينتس ينافس على الهبوط هذا الموسم، حيث يحتل المركز الـ 15 في جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 26 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن دوسلدورف صاحب المركز ال16، أول المراكز المؤدية إلى دوري الدرجة الثانية.

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كولن 1-0 ماينز

ملعب راين إينرجي ستاديون (كولن)

الدوري الألماني (الجولة 26- الأولى بعد كورونا)

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