عضو اتحاد الكرة المصري يهاجم مرتضى منصور رئيس الزمالك

انتقد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري، تصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك الخاصة باستئناف مسابقة الدوري المصري.

نجم الأهلي السابق، هاجم رئيس الزمالك على خلفية تصريحاته الأخيرة، والتي شن خلالها هجوما حادا على اعضاء اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.

مرتضى منصور وجه انتقادات حادة للجنة المعينة بسبب تأكيدها على أن القرار الخاص بمصير بطولة الدوري في يد الدولة، وهي من ستحدد هل يتم إلغاء المسابقة أو استئنافها.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب جدول المسابقة برصيد 31 نقطة ومن المقرر أن يخصم منه 3 نقاط في نهاية الموسم عقوبة انسحاب الفريق من مباراة الأهلي بالدور الأول.

فضل أكد أن ما قام به مسؤول أحد الأندية بالهجوم على اللجنة وكلامه عن وجود تدخل حكومي في عملها أحزنه، مؤكدا أن صدور مثل تلك التصريحات تأتي لعدم وجود وعي لدى بعض المسئولين.

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رئيس الزمالك طالب بإلغاء بطولة الدوري دون تحديد أي مراكز بما فيها البطل، مؤكدا أن صدور القرار من الدولة يعد تدخل حكومي.

ويحتل الأهلي صدارة الترتيب برصيد 49 نقطة، بفارق 16 نقطة عن أقرب منافسيه المقاولون الذي يحتل المركز الثاني برصيد 33 نقطة مع وجود مباراة مؤجلة للفريق الأحمر.

عضو اتحاد الكرة أنهى تصريحاته مشددا على أن أزمة وباء كورونا عالمية، وأن الاتحاد الدولي ترك قرار تحديد مصير البطولات المحلية للدول التابعة لها، على أن تتخذ كل دولة ما تراه بناء على ظروفها.

وتوقفت بطولة الدوري المصري عند الجولة الثامنة عشر، وذلك منذ منتصف مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في توقف النشاط الكروي في جميع انحاء العالم.