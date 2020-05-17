مدرب بنفيكا الأسبق “أوليفيرا”: فشلت مع الأهلي بسبب أبو تريكة.. وجوزيه أسطورة

أبدى توني أوليفيرا اعجابه بالكرة المصرية، وأكد أن عدم توفيقه مع الأهلي بسبب توليه المسئولية في فترة صعبة، وأشاد بمواطنه مانويل جوزيه.

يرى البرتغالي توني أوليفيرا، المدير الفني الأسبق لفريق الاهلي، أن التجربة التي خاضها مع الفريق الأحمر، لم تكن موفقة لأنه قاد الفريق خلال فترة صعبة على النادي.

أوليفيرا أشار خلال تصريحات تلفزيونية لقناة “أون تايم سبورت” إلى أنه عندم تولى قيادة الأهلي، لم يكن يمتلك الفريق كل مثل محمد أبو تريكة، ونوعية اللاعبين الذي كان يشرف على تدريبهم لم يكونوا على نفس مستوى النجم المعتزل.

يذكر أن توني أوليفيرا كان قد تولى القيادة الفنية للأهلي في صيف 2003 خلفا للهولندي بونفرير، لكن تجربته مع الفريق الأحمر لم تستمر طويلا حيث مكث معه 4 أشهر فقط، وتمت اقالته لسوء النتائج، والتعاقد مع مواطنه مانويل جوزيه للمرة الثانية.

مدرب بنفيكا البرتغالي الأسبق أكد أن بعد رحيله قام الأهلي بتدعيم صفوفه بشكل ممتاز، وضم لاعبين على مستوى عال كان على رأسهم محمد أبو تريكة، لذلك نجح الفريق في حصد البطولات.

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وأشاد مدرب اشبيلية الإسباني الأسبق كثيرا بمواطنه البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفني التاريخي للأهلي، مؤكدا أنه مدرب رائع واستثنائي ولن يتكرر، مؤكدا أنه نجح في قيادة الفريق الأحمر للفوز بعدد تاريخي من البطولات المحلية والقارية.

مسيرة جوزيه مع الأهلي

وكان جوزيه قد تولى قيادة الأهلي في 3 ولايات، كانت الأولى عام 2001 واستمرت موسم واحد حصد فيه الفريق بطولة دوري الأبطال والسوبر الأفريقي.

الولاية الثانية بدأت منذ منتصف موسم 2003-2004 واستمرت حتى 2009 وفاز خلالها مع الفريق بثلاث بطولات دوري أبطال ومثلهم سوبر أفريقي، و5 بطولات دوري، وبطولتي كأس، والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية.

الولاية الثالثة لم تستمر طويلا حيث بدأت في منتصف موسم 2010-2011 لكنه نجح في قيادة الأهلي للفوز ببطولة الدوري التي كان بعيدا عنها تماما، ورحل عقب تأهل الفريق إلى دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال بسبب توقف النشاط المحلي في مصر على خلفية وقوع مجدرة بورسعيد الذي راح ضحيتها 72 مشجعا من الجمهور الأحمر.