حسام حسن: حُرمت من اللعب للأهلي.. نادم على استفزاز جمهور الزمالك وكوبر ظلمني مع “الفراعنة”

تحدث حسام حسن مهاجم فريق “سموحة” عن مشواره مع كرة القدم منذ بدايته وسبب عدم انضمامه للأهلي، ولماذا غاب عن مونديال روسيا.

مهاجم سموحة كشف عن ذهابه إلى اختبارات الناشئين بالنادي الأهلي عام 2006، لكن وليد صلاح الدين نجم الفريق الأحمر السابق، والذي كان يقود تلك الاختبارات رفض ضمه.

حسام حسن أكد خلال تصريحات تلفزيونية لقناة “أون تايم سبورت” أنه لم ينس ذلك الموقف، ودخل في تحدي مع نفسه من أجل اثبات وجوده، ليؤكد لنجم الأهلي السابق أنه كان يستحق الفرصة، وأنه سوف يجبره للحديث عنه بشكل جيد، وهو ما حدث بالفعل.

هداف سموحة أكد أنه كان في طريقه للانضمام للأهلي مرة أخرى الموسم الماضي، لكن فشل الاتفاق المادي بين النادي الأحمر وفرج عامر رئيس النادي السكندري، حال دون اتمام الصفقة.

وطلب الأهلي التعاقد مع حسام حسن خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وحدد مبلغ 20 مليون جنيه للحصول على خدمات اللاعب، لكن فرج عامر رئيس سموحة رفض وطلب مبلغ أكبر مما دفع مسئولي النادي الأحمر لصرف النظر عن اتمام الصفقة.

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نادم على استفزاز جمهور الزمالك

حسام حسن أبدى ندمه على قيامه باستفزاز جماهير نادي الزمالك، في نهائي الكأس، بعدما احتفل بالهدف الذي سجله في شباك الفريق الأبيض على طريقة مؤمن زكريا لاعب الأهلي.

اللاعب أكد أنه لم يكن يجب عليه أن يفعل ذلك، وكان يتوجب عليه التعامل باحترافية مع سباب جمهور الزمالك له، مشيرا إلى أن هذا الموقف كان سبب في عدم انتقاله للفريق الأبيض الذي كان يريد ضمه قبل تلك المباراة.

وسجل مهاجم سموحة هدف في مباراة نهائي كأس مصر 2018، والتي فاز فيها الزمالك عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، بعدما انتهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.

هيكتور كوبر ظلمني

وتحدث حسام حسن عن المنتخب المصري، مؤكدا أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة الأسبق، ظلمه بعدم ضمه للقائمة المسافرة إلى روسيا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018، مشددا على أنه كان يستحق الحصول على فرصة، في ظل سفر المنتخب للمشاركة في المونديال وفي قائمته مهاجم وحيد.

وأنهى اللاعب تصريحاته قائلا أنه لا يمانع في الانتقال إلى أحد فريقي الأهلي والزمالك، مشيرا إلى أنه في حالة قيامهما بطلب الحصول على خدماته، سيقرر مصيره وينضم للفريق الذي يرى أنه الأصلح له.