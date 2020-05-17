رياضة | الأهلي يكشف مفاجأة صادمة بشأن تجديد عقد نجم الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف مفاجأة صادمة بشأن تجديد عقد نجم الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية مفاجأة صادمة بشأن تجديد عقد واحد من نجوم الفريق الأحمر خلال الفترة القادمة.

وانشترت العديد من الأنباء في الفترة الماضية التي تشير إلى رغبة الأهلي تجديد عقد رامي ربيعة مدافع الأحمر في الفترة المقبلة.

وأشارت الأنباء إلى أن رامي ربيعه يرفض حتى الآن تجديد عقده مع القلعة الحمراء قبل رفع راتبه ليحصل على مبلغ ٦ مليون جنيه في الموسم الواحد.

ولكن نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي كل الأنباؤ المنتشرة نؤكدا انها كلها أخبار كاذبة هدفها تشتيت الفريق فقط.

وكشف سيد عبد الحفيظ أنه بالفعل ينتهي عقد رامي ربيعة مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري ولكن قام النادي بتجديد عقده بالفعل لمدة ٣ مواسم أخرى قادمة.

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وفي سياق أخر استقر مسئولو النادي الأهلي على عودة محمد شريف إلى صفوف الفريق مرة أخرى نظرا لحاجة الفريق لخدماته في الموسم القادم.

وجاء قرار الأهلي بعودة محمد شريف إلى الفريق بناءا على قرار من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء الذي أكد على إعجابه الشديد بمستوى اللاعب في الموسم الحالي.

وتحدث عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادى إنبى عن حقيقة دخول الأهلي في مفاوضات مع أسامة جلال لاعب الفريق البترولي لا أساس لها من الصحة.

وقال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادى إنبى في تصريحات صحفية مساء اليوم السبت أن ما تردد في بعض المواقع والصحف بشأن انتقال أسامة جلال إلى الأهلي مجرد اجتهاد من البعض .

وقال مدير الكرة لإنبى : للأسف هناك من يتبرع ويردد تصريحات على لسانى دون الرجوع لى شخصيًا.

وطالب مدير الكرة من مروجئ الشائعات تحري الدقة لأن الكلمة أمانة ومن غير المعقول أن يطلق البعض شائعات وتصريحات دون الرجوع لصاحب القرار.

الجدير بالذكر أن الفترة الأخيرة شهدت أحاديث توكد قرب توقيع أسامة جلال نجم إنبى للاهلي وهو ما تم نفيه من قبل مدير الكرة بالفريق البترولي.

