رياضة | موعد مباراة بروسيا دورتموند القادمة بعد الفوز على شالكه

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر موعد مباراة بروسيا دورتموند القادمة بعد الفوز على شالكه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عادت عجلة الدوري الألماني للدوران من جديد بعد توقف دام لأشهر، بمباراة نارية جمعت بين فريق بروسيا دورتموند ضد ضيفه شالكه، والتي انتهت بفوز الفريق الأول بأربعة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من البطولة.

وافتتح هالاند، أهداف اللقاء لصالح بروسيا دورتموند عند الدقيقة 27، قبل أن يحرز جوريرو الهدف الثاني مع نهاية الشوط الأول.

كما سجل هازارد الهدف الثالث لبروسيا بتمريرة حاسمة استقرت في شباك شالكة عند الدقيقة 48، فيما سدد جوريرو الهدف الثاني له والرابع لفريقه، عند الدقيقة 63.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج

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ومن المقرر أن يستضيف فولفسبورج نظيره بوروسيا دورتموند، يوم السبت الموافق 23 مايو الجاري، على ملعب فولفسبورج، ضمن منافسات الجولة ال27 من البوندسليجا.

وسينطلق اللقاء فى تمام الثالثة ونصف عصرا بتوقيت القاهرة والرابعة ونصف بتوقيت السعودية، والساعة الخامسة ونصف بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة الواحدة ونصف بتوقيت جرينتش.

فيما ستُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports، والمالكة لحقوق بث مبارايات الدوري الألماني الممتاز.

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الثاني برصيد 54 نقطة، فيما بتواجد فولفسبورج فى المركز السادس برصيد 39 نقطة.