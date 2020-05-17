رياضة | حقيقة مفاوضات الذئاب لضم جيرالدو

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة مفاوضات الذئاب لضم جيرالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي النادي الأهلي لتسويق لاعب الفريق الانجولى جيرالدو دا كوستا خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بعدما خرج اللاعب من حسابات المدير الفنى السويسري للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رينيه فايلر.

وكان اللاعب خرج من حسابات فايلر والذى لا يعتبره أحد اللاعبين الذى يعتمد عليهم، لذلك يصبح أقرب للرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بعد نهاية الموسم الحالي.

وكانت ترددت أنباء خلال الفترة الماضية حول رغبة المقاولون العرب وصيف الدوري المصري فى التعاقد مع اللاعب الأنجولي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

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ولكن نفي محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب فى تصريحات صحفية ذلك مؤكدًا ان الفريق يملك 5 لاعبين أجانب الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه سيتم حسم كافة الأمور عند وضوح الرؤية بخصوص استكمال الموسم أو إلغائه.

وأكد محمد عادل أن الجهاز الفنى للفريق بقيادة عماد النحاس لم يحدد حتى الآن احتياجاته للموسم الجديد.

وتتجه النية داخل الأهلي للاستغناء عن خدمات جيرالدو الصيف المقبل لعدم ظهوره بشكل جيد مع الفريق طوال الفترة الماضية، خاصة أن الأهلى كان يرغب فى الاستغناء عنه فى يناير الماضى، لكن ضعف العروض المُقدمة جعل الفريق يُبقي عليه.

وشارك اللاعب الانجولى فى 27 مباراة سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 6.