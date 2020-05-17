رياضة | الزمالك ينسحب من صفقة باهر المحمدي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك ينسحب من صفقة باهر المحمدي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تراجع مسئولو نادي الزمالك عن فكرة التعاقد مع باهر المحمدي لاعب الاسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد بعد أنباء توقيع اللاعب للأهلي.

الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر مد تعليق الدوري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز حتى نهاية مايو الجاري، تماشيا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

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صراع ضم باهر المحمدي

وتحدثت تقارير صحفية عن محاولات من جانب إدارة الزمالك مع باهر المحمدي، وتدخل بعض الوسطاء المقربين من اللاعب من أجل إقناعه بخطوة ارتداء القميص الأبيض، ولكن رفض اللاعب العودة للزمالك.

وأوضحت التقارير أن باهر المحمدي استقر باهر على خطوة الانتقال للنادى الأهلى فى انتقالات الصيف، أو البحث عن عرض خارجى فى ظل خلافاته مع الإدارة بسبب ضعف قيمة عقده.

الجدير بالذكر أن مسئولي النادي الأهلي حصلوا على توقيع توقيع باهر المحمدى تمهيدًا لحسم الصفقة مع إدارة الدراويش.