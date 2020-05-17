رياضة | نجم الأهلي يضع شرطا مفاجئا لتجديد عقده مع الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يضع شرطا مفاجئا لتجديد عقده مع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى النادي الأهلي في الفترة الماضية لتجديد عقد واحد من نجوم الفريق ليضمن بقاءه في النادي بالموسم القادم.

ويحاول الأهلي تجديد عقد رامي ربيعة مدافع الفريق في الفترة الماضية لمدة ٣ مواسم مقبلة مع النادي بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء الذي أكد على حاجته لخدمات اللاعب.

ورفض رامي ربيعة تجديد عقده مع القلعة الحمراء إلا بشرط حصوله على مبلغ ٦ مليون جنيه كراتب في الموسم الواحد.

ورفضت إدارة النادي الأهلي فكرة تجديد عقد ربيعة ورفع راتبه للمبلغ الذي يطلبه ولكنها لم تعطي اللاعب أي رد رسمي حتى الآن.

وينتهي عقد رامي ربيعة مع النادي الأهلي بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي في الصيف القادم مجانا.