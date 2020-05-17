رياضة | نجم الأهلي يضع شرطا مفاجئا لتجديد عقده مع الفريق

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يضع شرطا مفاجئا لتجديد عقده مع الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يسعى النادي الأهلي في الفترة الماضية لتجديد عقد واحد من نجوم الفريق ليضمن بقاءه في النادي بالموسم القادم.
ويحاول الأهلي تجديد عقد رامي ربيعة مدافع الفريق في الفترة الماضية لمدة ٣ مواسم مقبلة مع النادي بناءا على طلب من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للقلعة الحمراء الذي أكد على حاجته لخدمات اللاعب.
ورفض رامي ربيعة تجديد عقده مع القلعة الحمراء إلا بشرط حصوله على مبلغ ٦ مليون جنيه كراتب في الموسم الواحد.
ورفضت إدارة النادي الأهلي فكرة تجديد عقد ربيعة ورفع راتبه للمبلغ الذي يطلبه ولكنها لم تعطي اللاعب أي رد رسمي حتى الآن.
وينتهي عقد رامي ربيعة مع النادي الأهلي بشكل رسمي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي نادي في الصيف القادم مجانا.
من ناحية اخري، استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على استعادة نجم الفريق المعار إلى صفوف إنبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأكد فايلر، خلال جلسته مع مجلس إدارة القلعة الحمراء ضرورة عودة محمد شريف، مهاجم الفريق، عقب نهاية إعارته بنهاية الموسم الجاري.
وتواصل مسؤولو الأهلي مع اللاعب، وأكدوا له بأنه هناك قرار بالعودة للفريق عقب نهاية الموسم سواء فى حالة استكماله أو الغائه، كما تم استبعاده من الصفقات التبادلية التى ينوى الأهلى إبرامها خلال الفترة المقبلة.
ويمتلك الأهلي عدد من اللاعبين محلية وخارجية، أمثال "صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى ومحمد عبد المنعم ووليد وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار".
ومن جانب آخر نفى مجلس إدارة النادي الأهلي، ما تردد بشأن وجود مفاوضات مع محمد بسام حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.
وأكد مصدر داخل القلعة الحمراء، أن اللاعب خارج حسابات الجهاز الفني، وأن مفاوضات الأهلي مع بسام كانت في الانتقالات الشتوية الماضية، ولكن توقفت مؤخرًا.
وأضاف: "كان هناك جس نبض من جانب بعض الوكلاء لبحث إمكانية انتقال الحارس إلى الأهلي، ولكن لم يرسل الأهلي عرضا للتفاوض بشأن الحصول على خدماته".
وظهر محمد بسام بشكل مميز في الموسم الحالي مع طلائع الجيش، وتواجد في معسكرات منتخب مصر الأخيرة تحت قيادة حسام البدري.